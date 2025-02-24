إعدام 120 كيلو ياميش رمضان وتحرير 32 محضر مخالفة بمدينة القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم مجلس مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، عدة حملات تفتيشية على المحال التجارية وكذلك منافذ البيع المختلفة للتأكد من السلع المعروضة والتأكد من الأسعار وبيانها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع بجودة عالية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وجه اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، باستمرار الحملات التفتيشية على منافذ البيع والمحلات التجارية، حيث نفذت الإدارات المختصة ولجان المتابعة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة، حملة تفتيشية موسعة شملت عددًا من المحلات بشوارع جامعة الدول العربية، أنور السادات، وجمال عبد الناصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر تتعلق بالنظافة، بالإضافة إلى 3 محاضر إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام 150 كيلو من منتجات الياميش و9 لترات من المياه الغازية.

وأكدت الجهات التنفيذية استمرار حملات التفتيش خلال الفترة المقبلة لضمان التزام جميع المحال التجارية بالاشتراطات الصحية والرقابية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.