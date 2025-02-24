إحالة 6 من المتغيبين للتحقيق بطب أسرة برقين وطرانيس العرب في الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

قام الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى يرافقه الدكتور رامى السعيد، مدير إدارة الرعاية الأساسية بجولة مرور مسائية مفاجئة على عدد من وحدات طب الأسرة بنطاق مركز ومدينة السنبلاوين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بتكثيف المرور المسائى من خلال الفرق الإشرافية لتغطية جميع وحدات تقديم الخدمة الصحية.

استهل وكيل الطب الوقائى جولته فى الرابعة عصراً حيث تفقد مكتب الصحة فى الزريقي، وشبرا قبالة حيث اطلع على كشوف الحضور، والانصراف، وتأكد من توافر التطعيمات.

وتابع الطنبولى الزيارة بالمرور على مركز طب الأسرة فى برقين، ووحدة طرانيس العرب، حيث اطمأن على سير العمل بالمرور على أقسامهما المختلفة والعيادات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والطعوم.

كماتبين أثناء المرور غياب 6 أفراد عن النوباتجية فتمت إحالتهم للتحقيق فورا؛ لتغيبهم عن النوباتجية المسائية.

وشدد الطنبولى على ضرورة إلتزام الفريق الطبي بمواعيد العمل الرسمية، مؤكداً على استمرار الرقابة، والمتابعة على الوحدات الصحية؛ للوقوف على مدى انضباط الأطباء، وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.