أوقاف سوهاج: افتتاح دورة تدريبية فى فقه الصيام للأئمة

سوهاج - محمود مقبول

افتتح الدكتور محمد أبوسعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج دورة اليوم الواحد في فقه الصيام في إطار حرص وزارة الأوقاف المصرية على تطوير مهارات الأئمة وصقل مواهبهم استعداداً لمواكبة التحديات المعاصرة.

تستهدف الدورة تدريب 500 إمام، حيث يتم تدريب 100 إمام يومياً خلال الفترة المحددة والتي تمتد حتى الخميس القادم وتأتي هذه الدورة بتوجيهات كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لدعم الأئمة في أداء رسالتهم الدينية على أكمل وجه.

وأكد فضيلة الدكتور أبوسعدة في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الدورات في تنمية معارف الأئمة في جوانب فقهية متعددة، حيث وصفها بأنها "نور يدخل إلى عقول وقلوب الأئمة، ليقوموا بنشر العلم النافع والعمل الصالح بين الناس." كما شدد على دور الأئمة في إرشاد المجتمع ونشر قيم الاعتدال والوسطية.

وأعرب فضيلته عن أن الوطن في هذه الفترة الحرجة التي تواجه فيها البلاد تحديات وأخطار من جميع الاتجاهات في حاجة ماسة إلى دعاة مخلصين وعلماء عاملين، لمواجهة أي محاولات للانحراف الفكري، وضمان عدم تحول المجتمع إلى أرض خصبة للأفكار الضالة أو المغرضة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تعد جزءاً من سلسلة من الدورات التدريبية التي تقدمها وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة، لضمان قدرتهم على أداء دورهم الدعوي بكفاءة وفاعلية، بما يتماشى مع تطلعات العصر وحاجات المجتمع.