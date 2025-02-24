أوقاف المنوفية: 7 آلاف و250 مسجدا جاهزة لإقامة صلاة التراويح فى رمضان

المنوفية - محمد فتحى

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، كافة استعداداتها بجميع مساجد المدن والمراكز والقرى، لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة، مع رفع حالة التأهب في جميع المساجد، للعمل على فرش وتنظيف وصيانة الأعطال الكهربائية قبل حلول الشهر الكريم بأيام قليلة.

وأكد الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بجميع إدارة الأوقاف على مستوى المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأشار خليفة، إلى أننا لدينا 7 آلاف و250 مسجد على مستوى المحافظ، جاهز لإقامة صلاة التراويح ، بالإضافة إلى تخصيص 313 مسجد التهجد والاعتكاف على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم إطلاق حملة لنظافة المساجد منذ يوم الخميس الماضى، وتستمر حتى الانتهاء تنظيف المساجد على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيتم يوميا ملتقى فكرى بمسجد الأنصارى والرؤف الرحيم بإدارة أوقاف شبين الكوم والذى يعد من أكبر مساجد على مستوى المحافظة، ومسجد بكل إدارة أوقاف على مستوى المحافظة، بحضور أساتذة جامعة الأزهر ومن الأئمة المتميزين ، بالإضافة إلى هناك دروسا يومية في المساجد يقوم بإلقائها جميع الأئمة عقب صلاة العصر وصلاة التراويح يوميا، بالإضافة إلى خاطرة التراويح بكل مسجد من مساجد المحافظة ، تحت إشراف إمام المسجد .

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه يتم توزيع صكوك اللحوم على الأسر المستحقة بالتعاون بين محافظة المنوفية، ومديريتى الأوقاف والتضامن، وتم توزيع 2 طن لحوم وسوف يتم خلال الأيام القادمة لحوم على الأسر المستحقة، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم تحديد المساجد التى سيتم بها الإعتكاف وصلاة والتهجد.

وطالب وكيل وزارة الاوقاف، بضرورة تكثيف المرور على المساجد ومتابعة الأنشطة الدعوية والقرآنية والانضباط الإداري وحسن التعامل مع رواد المساجد، لأننا فى إطار الالتزام بتطبيق الرسالة والأمانة والتى تتمثل فى التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أنه تم تنظيم دورة للتعريف بأحكام الصيام والأدوية التى تفطر فى شهر رمضان الكريم، والاسئلة التى تراوض المواطنين عن كافة أحكام الصيام ، يحاضر فيها أساتذة من جامعة الأزهر، بالإضافة تنظيم قوافل دعوية يوم الجمعة بكل إدارة بالمحافظة ، بحضور مدير الإدارة وقيادات الإدارة .