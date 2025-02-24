أوقاف الفيوم توجه الأئمة باستخدام "السوشيال ميديا" كمنبر لنشر العلم المستنير

الفيوم رباب الجالى

التقى الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،صباح اليوم الإثنين 2025/2/24م، بالأئمة والعاملين بإدارة الشواشنة بالفيوم في لقاء تناول سبل تعزيز الدور الدعوي للأئمة والعاملين ورفع كفاءتهم، بحضور الشيخ محمد عبد الكريم،عضو لجنة المتابعة بالمديرية، والشيخ دهمان أحمد، مدير الإدارة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري،في إطار الدورين الدعوي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية.

وخلال اجتماعه، أكد وكيل الوزارة أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي،مشددًا على ضرورة نظافة المساجد من الداخل والخارج،كما أشار إلى أهمية تحويل المساجد إلى منارات علم وفكر؛ تعزيزًا للقيم الدينية الصحيحة، وحماية للمجتمع من الفكر المتطرف.

ووجّه بأهمية تطوير مهارات الأئمة، مع التركيز على مراجعة القرآن الكريم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر لنشر العلم المستنير، ودعا إلى تعزيز المنافسة العلمية بين الأئمة، مع التأكيد على أن التميز سيعتمد على الالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ والتصدي للأفكار الهدامة.

وفي لقائه بأئمة المساجد، بمسجد مصطفى اللحامي، استمع وكيل الوزارة لاستفساراتهم وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الدعوي، وأكد على اهتمام المديرية بدعمهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.