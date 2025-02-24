أسعار التمر اليوم الاثنين 24- 2-2025 فى أسواق مطروح

مطروح – حسن مشالي

تشهد أسعار البلح السيوي والأنواع الأخرى، اليوم الاثنين 24-2-2025، بمحلات وأسواق مطروح، استقرارا وتزايد إقبال المواطنين على الشراء مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وطرح كميات كبيرة من الأصناف المختلفة بأسعار تناسب الجميع.

وتتراوح أسعار البلح كالتالي:

البلح السيوي الناشف من 25 إلى 40 جنيها للكيلو.

وكيلو البلح الأسواني ناشف بأسعار 25 و30 و35 و50 و65 و75 جنيها.

والبلح الصعيدي الذي تنتجه سيوة من 40 إلى 55 جنيها للكيلو حسب الحجم والجودة.

البلح البشاير الاصفر ونصف أصفر ونصف مستوي ثلاجات بـ 45 جنيها للكيلو.

وسعر كيلو البلح السيوي الطري درجة أولى بـ 60 جنيها.

وتمر المجدول تباع أنواعه بأسعار 150 جنيها و180 جنيها و360 جنيها.

وتمر دجلة نور الكيلو بـ150 جنيها.

وكانت المحلات التجارية وتجار البلح بمحافظة مطروح، خاصة محلات بيع المنتجات البيئية واصحراوية، قد بدأت مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في زيادة عرض كميات كبيرة لأنواع مختلفة من البلح التي تشتهر واحة سيوة بانتاجه وتتميز بجودة عالية، ويتم وبيعه بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، إلى جانب توفير أصناف البلح الأسواني وأنواع الياميش الأخرى.

ويقبل المواطنون على شراء أنواع التمور المختلفة، ومن أشهرها البلح الصعيدي السيوي، الذي يزيد الطلب عليه قبل وخلال شهر رمضان المبارك، وبلح المجدول ودجلة والسكري وغيره من الأنواع، إضافة إلى توفير البلح الأسواني الناشف بأنواعه إلى جانب بلح سيوة.