وزارة الزراعة: تقديم خدمات ونصائح لمزراعى المحاصيل الاستراتيجية بالأقصر

كتبت أسماء نصار

قدمت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية الخدمات الإرشادية والنصائح الفنية لمزراعى المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الأقصر لإحداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، حيث يعتبر محصول قصب السكر من المحاصيل الرئيسية بالمحافظة.

ونفذت الإدارة 73 ندوات ارشادية، و10 أيام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية ومجلس المحاصيل السكرية، وتم تنفيذ 3 أيام تدريبية بمصنع قصب السكر والصناعات التكاملية المصرية بأرمنت بحضور عدد 25 متدربا وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالى تم تنفيذ 20 حقلا إرشاديا بمساحة 20 فدانا، وتم تقديم التقاوى مجاناً للمزارعين كخدمة ارشادية، كما تم تنفيذ 65 ندوة ارشادية، و 18 يوم حقل، و 14 مدرسة حقلية .



كما تم مشروع ترشيد استخدام المياه فى الانشطة الزراعية فقد تم تنفيذ 2 يوم تدريبي، و عمل 75 تجميعه ارشادية بمساحة حوالى 386 فدان تم تسوية الارض بالليزر مجاناً كخدمة ارشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية .

اما بالنسبة لمشروع تطوير الرى الحقلى فقد تم تنفيذ عدد " 16 " ندوة عن تطهير المساقى والمراوى والطماطم فقد تم تنفيذ 60 ندوة ارشادية، و 6 ايام حقل ويضاف إلى ذلك التدريبات الارشادية المقدمة من محطات فرز وتجميع وتعبئة المحاصيل لإعدادها إلى التصدير حيث يوجد 2 محطة فرز واعداد المنتجات الزراعية لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، و يتم الاشتراك مع المحطات فى مجال التدريب والتعريف بسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، حيث يوجد 10 منشر لتجفيف الطماطم واعدادها للتصدير .

اما بالنسبة للتكثيف المحصولى فقد تم زراعة 288 فدان قمح محمل على قصب السكر الخريفى، وزراعة 45 فدان فول بلدى محمل على قصب خريفى، وزراعة 165 فدان طماطم محملة على قصب خريفى، وزراعة 105 فدان محمل على قصب خريفى .

و بالنسبة لمكافحة الحشائش تم تنفيذ 2 ندوة ارشادية بالتعاون مع المعمل المركزى للحشائش .

جدير بالذكر أن المساحات المنزرعة بمحافظة الاقصر بلغت ( قصب السكر 64273 فدان – القمح 31388 فدان – الطماطم 13919 فدان – الحدائق والنخيل 12874 فدان – البرسيم 16443 فدان – الفول لبلدى 420 فدان – الخضر 4400 فدان – الشعير 1109 فدان – البصل 1330 فدان ).

ويتم تنفيذ الانشطة الإرشادية بالتكامل والتعاون والتنسيق مع باحثى محطه بحوث المطاعنة وممثلى جميع اقسام المعاهد البحثيه والاستشاريين للمشروعات التمويه المنفذه بالمحافظه ومبادرات المجتمع المدنى والتى تستهدف أنشطه زراعية.