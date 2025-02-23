نقابة المهندسين: نستهدف استخدام تقنيات البناء الحديثة لتسريع وتيرة الإعمار بغزة

كتبت آية دعبس

قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن استراتيجية نقابة المهندسين لإعادة إعمار غزة، ستكون على عدة مراحل وصولا إلى مجتمع تتوفر به حياة لائقة لمواطنى القطاع، مستهدفين معالجة الدمار الواسع وتوفير المقومات الأساسية للحياة، ويأتى توفير إيواء ملائم ومؤقت لاستقرار السكان أولوية قصوى، لحين الانتهاء من بناء المساكن الدائمة، وإعادة بناء وتطوير المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية لدعم التعافى فى القطاع، وجعله قابلاً للعيش فيه، بجانب العمل على توفير الخدمات الأساسية لأشقائنا النازحين وتخفيف معاناتهم، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن دون تهجير سكانه.

وأضاف النبراوي، خلال كلمته فى مؤتمر إعادة إعمار غزة،: كما أن استراتيجيتنا تضع فى الاعتبار استخدام تقنيات وتكنولوجيا البناء حديثة لتسريع وتيرة الإعمار وتقليل التكلفة، بجانب إعادة تدوير الركام الناجم عن المبانى المدمرة وتحويله إلى مواد بناء صالحة للاستخدام، ووضع خطط هندسية متكاملة لإعادة الإعمار.

واضاف: إننى على تواصل مباشر ومستمر مع نقابة المهندسين الفلسطينية فى القدس المحتلة، حيث تعمل الأخيرة حاليًا على إعداد دراسة متخصصة حول آليات إعادة إعمار غزة، ومن المقرر أن يتم تبادل الدراسات والخبرات والتنسيق الوثيق بين نقابة المهندسين المصرية ونظيرتها الفلسطينية لضمان وضع رؤية هندسية متكاملة، ترتكز على أحدث المعايير والاستراتيجيات العلمية، بما يعزز جهود الإعمار، لافتا إلى أنه بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، تقوم نقابة المهندسين بالتنسيق مع عدد من النقابات الهندسية فى ملف إعمار غزة، بما فى ذلك نقابتا الأردن والعراق، لضمان تكامل الجهود فى هذا المجال.