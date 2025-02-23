مكتب إعلام الأسرى: تصرف الاحتلال اللاإنسانى يتطلب موقفا لإلزامه بتنفيذ الاستحقاقات

وكالات

قال مكتب إعلام الأسرى، إن تعطيل إطلاق سراح أسرى الدفعة السابعة انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف الإنسانية.

وأكد فى بيان أن تعطيل إطلاق سراح الأسرى يكشف مجددا حقيقة الاحتلال الإسرائيلى الذي لا يحترم العهود والاتفاقيات.

وأوضح أن تصرف الاحتلال اللاإنساني يتطلب موقفا من الوسطاء والمجتمع الدولي لإلزامه بتنفيذ الاستحقاقات.

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، تأجيل الإفراج عن الأسرى حتى ضمان إطلاق سراح "المختطفين" التاليين من دون مراسم مهينة.

وأضاف، "حماس تتعمد إهانة كرامة المختطفين وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية."

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت السبت إن مصلحة السجون الإسرائيلية أرغمت الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة السابعة من صفقة التبادل،السبت، على ارتداء ملابس طبعت عليها عبارة: "أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى القضاء عليهم".

وكان الاحتلال قد طبع عبارة: "لا ننسى ولا نغفر"، مع النجمة السداسية، على ملابس الأسرى المحررين في الدفعة السادسة السبت الماضي، وهو ما ندد به الفلسطينيون واعتبروه تناقضا مع المعاملة التي يلقاها الأسرى الإسرائيليون لدى المقاومة الفلسطينية.