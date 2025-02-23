محافظ السويس يستقبل نقيب الزراعيين ويطلق مبادرة "جمل جامعتك بغرس شجرة"

السويس- صبرى غانم

انطلقت اليوم المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بجامعة السويس، وذلك بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وبحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة السويس الشهري.

وفي افتتاح اجتماع مجلس الجامعة، أكد "حنيجل" على الدعم الكامل والثقة المطلقة في كافة الإجراءات والتدابير والقرارات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالموقف المصري في مختلف القضايا.

وأشار رئيس جامعة السويس، إلى التوجيهات الرئاسية بضرورة تطوير الإنسان المصري من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، التي كانت دافعًا لإطلاق الجامعة مبادرة "جمِّل جامعتك بغرس شجرة " حيث قام المحافظ ورئيس الجامعة بغرس شجرة وكذا كافة أعضاء المجلس كإشارة إلى توجيه الأجيال القادمة لأهمية قيمة العمل للمستقبل، كي تكون نواة لجعل مدينة السويس مدينة خضراء.

في سياق متصل، استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين بحضوراللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة والدكتورة حنان عبد اللطيف مدير عام مديرية الزراعة بالسويس وأعضاء مجلس إدارة نقابة الزراعيين.

وخلال اللقاء، دارحوار حول التعاون بين المحافظة ونقابة الزراعيين في مجالات تدريب المواطنين والزراعيين وعقد ندوات توعية وإقامة مشروعات صغيرة في مجال الزراعة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم التأكيد علي أهمية الاستفادة من إفتتاح مقرنقابة الزراعيين بالسويس بعد تطويرها من خلال تكثيف الأنشطة المتنوعة وتنظيم لقاءات ثقافية وندوات توعية تفيد المجتمع في العديد من المجالات.

