اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة رفع الإشغالات بالشوارع والميادين

الأحد، 23 فبراير 2025 12:42 م
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة رفع الإشغالات بالشوارع والميادين جانب من جولة المحافظ
الدقهلية - شريف الديب

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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، عددا من الشوارع والميادين وأحد المخابز بمدينة المنصورة، ووجه اللواء "مرزوق" العميد علي ابو شعيشع رئيس قسم شرطة المرافق بسرعة رفع الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والحركة المروريةبالشوارع والميادين التي شملتها جولته بالمدينة.

كما وجه المحافظ لرؤساء الاحياء بمدينة المنصورة لتكثيف اعمال رفع القمامة اولا بأول لتحسين مستوي النظافة بنطاق المدينة بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين في قطاع النظافة.

وفي ذات السياق، شملت جولة المحافظ الإطمئنان علي جودة الخبز بالمواصفات والأوزان المطلوبة وصرفه للمواطنين وفقا للبطاقات التموينية وذلك خلال تفقده لأحد المخابز بالمدينة بمرافقة العميد خالد دويدار مدير مباحث التموين.

وشملت جولة محافظ الدقهلية، شوارع المشاية والجمهورية وش جيهان وش الترعة وشارع آداب وشارع النخلة وشارع الجلاء، وشوارع بورسعيد والشيخ حسنين والسكه الجديده ومنطقة ميت حدر.

والتقى المحافظ بالمواطنين وعمال النظافة واستمع إليهم، ووجه بالتزام العمال بالزي الموحد، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.







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الدقهلية

محافظ الدقهلية

جولة مفاجئة

شوارع المنصورة






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