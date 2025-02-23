مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء فرع لجامعة دمنهور

شهد الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و حضور الدكتور ماهر مصباح - أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، ورؤساء الجامعات الأهلية وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

ترابيس يثمن الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية

من جانبه ثمن "ترابيس" الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية، لتواكب المعايير الدولية.

ووجه "ترابيس" الشكر للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس الجامعات الأهلية؛ للموافقة على إنشاء جامعة دمنهور الأهلية، والتي ستضم 8 كليات تشمل "كلية الصيدلة، كلية الطب البيطري، كلية التمريض، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية العلوم، كلية إدارة الأعمال، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الفنون التطبيقية".

وأشار "ترابيس" إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أوضح أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، مضيفا أن الجامعات الأهلية الجديدة استكملت مواردها المادية والبشرية لتكون جاهزة لبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026.

وأشاد "ترابيس" بدور الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤيتها في تشييد عدد من الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتي تسهم في آفاق جديدة لتعليم يواكب متطلبات المرحلة، من خلال باقة متميزة من البرامج التعليمية الملبية لسوق العمل، مثمناً التواصل الدائم من قبل وزارة التعليم العالي ومتابعتها لكل ما يدور بالجامعات، وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العمل، والذي ينعكس بالإيجاب على تقديم تعليم جامعي على مستوي عالي من الكفاءة يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ومع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل مع أهدافها.

جدير بالذكر أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد الموافقة على إنشاء 12 جامعة جديدة، ليصبح عدد الجامعات في مصر 128 جامعة.