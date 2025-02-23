مبعوث ترامب: من المتوقع المضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وكالات

نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله إنه من المتوقع المضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق ويجب تمديد المرحلة الأولى.

وأعلن عن زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أنها قد تكون يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف "زيارتي للشرق الأوسط هدفها التفاوض بشأن الاتفاق بين حماس وإسرائيل"

وقال يوسف أبوكويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إنّ هناك حالة إحباط يعيشها آلاف الفلسطينيين الذين احتشدوا أمس في جنوب قطاع غزة بانتظار التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق صفقة التبادل، وأن يُطلق سراح 602 من الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أنهم ينتظرون تدخل الوسطاء لحل هذه الأزمة.

وأضاف أبوكويك أنّ معظم الأسرى الفلسطينيين كان من المقرر وصولهم إلى قطاع غزة، لكن ذلك لم يحدث رغم أن الفصائل الفلسطينية التزمت بكل ما عليها في هذا التبادل، إذ أطلقت سراح الـ6 محتجزين، اثنان من مدينة رفح، و3 في مخيم النصيرات وآخر دون مراسم وهو هشام السيد، لكن الجميع تفاجأ بالقرار الإسرائيلي بعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وتابع: «كان من المتوقع أن يؤخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق سراح الأسرى للتنغيص عليهم كما جرى في مرات سابقة، لكن لم يكن أحد يتوقع أن عملية التأجيل قد تستمر لليوم التالي وربما لأيام قادمة إلى حين تمكن الوسطاء من معالجة هذه الأزمة».