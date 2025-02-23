ضبط 7 أطنان عسل جلوكوز مجهول المصدر فى حملة تموينية بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 7 أطنان من عسل الجلوكوز مجهول المصدر، داخل مخزن للمواد الغذائية بمدينة العاشر من رمضان.

كان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذًا لتكليفات المحافظ، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة مكبرة برئاسة مصطفى عبد القادر، مدير الإدارة، وبرفقة سعاد عبد الحميد، رئيس الرقابة التجارية، والمفتشتين ياسمين عبد ربه ونهلة الأبزاري، للمرور على الأسواق والأنشطة التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط 7 أطنان من عسل الجلوكوز مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدره داخل مخزن للمواد الغذائية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1830 جنح أول العاشر من رمضان.

كما تم تحرير ثلاثة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية. وباستكمال أعمال الحملة، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، تم ضبط 475 لترًا من مركب المواد المحلية المستخدمة في صناعة المشروبات الغازية، منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر آخر برقم 2037 جنح العاشر من رمضان.