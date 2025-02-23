ضبط أجنحة دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر غير مرخص داخل المقابر بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، حملة مفاجئة علي مجزر غير قانوني داخل مقابر الخانكة في محافظة القليوبية، وذلك خلال حملات مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، بناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية على جميع متداولي الأغذية على مستوى المحافظة دون استثناء

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم ضبط 625 كجم أجنحة دواجن مجهولة المصدر داخل مجزر غير قانوني داخل مقابر الخانكة، وتبين أنه مكان متهالك لا ينطبق عليه أي شروط صحية، وتم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وجار العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية وتحرير محاضر جنح للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية، وأيضا التوصية بغلق المنشأة لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة حيث إن استمرار تشغيلها بهذه الصورة يشكل خطرًا جسيما على الصحة العامة وصحة المواطنين.

قامت الحملة بإشراف الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة، والدكتور محمد طلعت المدير الوقائي بالإدارة، وشارك بالحملة من مكتب مراقبة الأغذية بالخانكة إيهاب الفريد رئيس المكتب ومينا يوسف مفتش الأغذية.