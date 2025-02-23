شاهد لحظة دخول جثمان حسن نصر الله استاد مدينة كميل شمعون مكان الجنازة

كتبت ـ إيمان حنا

تقام مراسم تشييع جنازة حسن نصرالله الآن في المدينة الرياضية لبيروت، بحضور شعبى ورسمي، وقد علت الهتافات ورفع المشاركون الأعلام بالتزامن مع دخول نعش حسن نصرالله إلى استاد مدينة كميل شمعون الرياضية فى بيروت؛ حيث تقام الجنازة.

وبدأت مراسم التشييع بتلاوة آيات قرآنية تلاها النشيد الوطني اللبناني ونشيد "حزب الله".

وعقب ذلك تم إدخال نعشى حسن نصر الله وصفي الدين على متن شاحنة لتجوب أنحاء المدينة الرياضية وذلك وسط احتشاد الآلاف على المدرجات.

وحضر رئيس مجلس النواب نبيه برى بصفته الرسمية وممثلاً رئيس الجمهورية جوزيف عون، فيما حضر وزير العمل محمد حيدر ممثلاً رئيس الحكومة نوّاف سلام. كما يشارك وفد إيراني رفيع.

وشهد ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت منذ السادسة من صباح اليوم الأحد؛ توافدا شعبيا من الداخل اللبناني ومن الخارج، استعدادًا لمراسم تشييع حسن نصرالله الأمين العام السابق لحزب الله وهاشم صفى الدين رئيس المجلس التنفيذي للحزب، المقررة ظهر اليوم، وسط تأهب رسمي واستنفار غير مسبوق على مستوى الأجهزة الأمنية فى لبنان، التي اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة كافة في المدينة الرياضية ومحيطها ليباشر تنفيذها تباعاً، تحسباً لأي مستجدات قد تخل بالأمن وسلامة المشاركين.