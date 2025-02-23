رئيس الوزراء يصل إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرسمية بالكويت

كتبت هند مختار

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من دولة الكويت الشقيقة، بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

وكان جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء إلى الكويت قد تضمن عددًا من المقابلات المُهمة، على رأسها لقاء صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولقاء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، حيث تم خلال اللقاءين بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الكويتي، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في السوقين المصرية والكويتية.