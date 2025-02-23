دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يعلن فتح أبوابه للزيارة فى عيد الفطر

كتب محمد الأحمدى

أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أنه سيفتح أبوابه في فترة عيد الفطر المبارك والمقرر ان تكون من 31 مارس - 3 ابريل.



وأوضح أنه في فترة الصوم المقدس يغلق الدير أبوابه أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ويُسمح بالزيارة ونوال البركة فقط أيام الجمعة والسبت والأحد مع الأخذ في الاعتبار غلق الدير تماماً في أسبوع ألالام من يوم الإثنين الموافق ( 14 / 4/ 2025م).

ومن المقرر أن يتم فتح الدير يوم عيد القيامة المجيد الموافق ( 20/ 4/ 2025م) ، مع السماح بالخلوات للآباء الرهبان الضيوف و الكهنة و شباب الخلوة ما عدا اسبوع الآلام.