اليوم السابع
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حكومة غزة تعلن استئناف العام الدراسى للمرة الأولى منذ الحرب

الأحد، 23 فبراير 2025 12:34 م
حكومة غزة تعلن استئناف العام الدراسى للمرة الأولى منذ الحرب أطفال غزة - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة، بدء العام الدراسي الجديد، الأحد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الانتظام بالدراسة في القطاع، منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

وعقدت الوزارة مؤتمراً صحفياً في مدرسة "النصر النموذجية" بمدينة غزة، إذ انتظم عدة مئات الآلاف من التلاميذ في بقايا المدارس التي دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 80% منها، وفي خيام ونقاط أقامتها الوزارة لانتظام التعليم الوجاهي.

ووصل التلاميذ لمواقع الدراسة، دون ارتداء الزي المدرسي، بسبب الظروف الاستثنائية وعدم توفر الزي أو الكتب والدفاتر المدرسية.







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وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

غزة

الجيش الإسرائيلي

حكومة غزة






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