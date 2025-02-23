جنازة شعبية لحسن نصر الله اليوم فى بيروت.. فيديو

إيمان حنا

يشيع حزب الله، اليوم الأحد، الأمين العام السابق حسن نصرالله الذى أغتيل فى غارة جوية إسرائيلية سبتمبر الماضى بالضاحية الجنوبية؛ كما يتم تشييع هاشم صفي الدين في مراسم يحضرها المئات من داخل وخارج لبنان.

تنطلق المراسم من مدينة "كميل شمعون" الرياضية ببيروت متجهين إلى مكان دفن نصر الله.

بالفيديو.. الحشود تملأ مُدرَّجات المدينة الرياضية في بيروت استعداداً لبدء تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/0PRA2punvf — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 23, 2025

ووفق المنظمين من الحزب، ستستوعب المدينة الرياضية أكثر من 23 ألف مقعد داخل الملعب، إضافة إلى 55 ألف مقعد على مدرجاتها. وفي الساحات الخارجية، تم تخصيص 35 ألف مقعد للرجال و25 ألف مقعد في جناح مخصص للنساء.

وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة شخصيات رسمية لبنانية وخارجية، فيما أحصت اللجنة العليا لمراسم التشييع مشاركة "نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية".

وأفاد المنظمون بحضور شخصيات رفيعة المستوى من إيران والعراق ودول أخرى.

ووصل اليوم إلى بيروت كل من رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقتشي، وعائلة قاسم سليمان،ومن المتوقع حضور ممثلين عن الفصائل العراقية وجهات أخرى.

وفي سياق متصل، يترقب لبنان الكلمة التي سيلقيها الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم من المدينة الرياضية والتي تتضمن بحسب "لبنان 24"، شقين، الأول يتطرق فيه إلى مزايا وصفات نصر الله، وكذلك الامر بالنسبة لصفي الدين، وفي الشق الثاني سيؤكد أن المقاومة مستمرة، وأن الحزب سيكون داعماً للدولة لدفع اسرائيل إلى الانسحاب وحفظ سيادة لبنان، وفي الوقت نفسه سيركز على رفض الإملاءات الخارجية والهيمنة الأميركية على القرار السيادي اللبناني، وسوف يؤكد أهمية قيام دولة قادرة وعادلة، وتعزيز الوحدة الوطنية.