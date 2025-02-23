توطين صناعة فلنكات القطار السريع بدلاً من استيرادها.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

اعتمدت وزارة النقل، على الصناعة المحلية بدلاً من الاستيراد لتقليل فاتورة الدولار، وتنفذ الدولة شبكة القطارات الكهربائية السريعة، وكان من المقرر أن يتم استيراد الفلنكات الخرسانية للشبكة التى يصل طولها 2000 كم، وتم إنشاء خط إنتاج جديد تابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات المملوكة لهيئة الطرق والكبارى، بمنطقة المعصرة بالقاهرة، لإنتاج 550 ألف فلنكة سنويا، والعمل جنبا إلى جنب مع 3 مصانع مصرية أخرى لإنتاج 9 ملايين فلنكة لمشروع القطار الكهربائي السريع الجارى إنشاؤه بمصر.

وتم إنشاء المصنع خصيصا لإنتاج الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدي مصرية لتوطين هذه الصناعة باستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، وتم إقامة المصنع على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل – المعصرة، ويضم عدة مبانى منها (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية)، بالإضافة لوجود مساحات تخزين وتشوين بمساحة 7 آلاف متر مربع.

وكشف المهندس صبحى ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، التابعة لهيئة الطرق والكبارى، بوزارة النقل، أن استيراد فلنكة واحدة من الخارج كان سيكلف مصر 130 يورو، وهو ما يمثل عبء كبير، فبدأنا إنشاء مصنع بالتعاون مع شركة إيطالية لتركيب خط الانتاج بالمصنع وهى أفضل شركة في العالم لإنتاج الفلنكات، لافتا إلى أن الحديد المستخدم في الفلنكات له طبيعة خاصة ، فتم التعاون مع 3 شركات مصرية لإنتاج الحديد الخاص بتسليح الفلنكات، بالإضافة إلى إنتاج كل المستلزمات الخاصة بإنتاج الفلنكة محليا بالكامل.

وأوضح "ربيع"، أن تكلفة إنشاء الفلنكة بالمصنع 2300 جنيه مصري تقريبا، مقابل 5 آلاف جنيه حال استيرادها، وهو ما وفر الكثير من العملة الصعبة والتكاليف، فضلا عن تنمية الصناعة وتوطينها وتشغيل أيدي عاملة وتنمية المنطقة المحيطة بالمصنع بحى المعصرة، وبحساب التكلفة حال استيراد 9 مليون فلنكة يكون الناتج مليار و170 مليون يورو وهو رقم ضخم جدا.



وأكد مدير الشركة، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كان يحل أى صعوبات كانت تقابلهم ، بالإضافة إلى قيامه بعقد لقاءات مع الشركات ما شجع الجميع على التعاون لإنتاج الفلنكة بشكل محلى، وتوطين الصناعة ، مشيرا إلى أن الخطة المستقبلية للمصنع هي التصدير، وبالفعل تلقينا عروض من الخارج، وسيتم زيادة الإنتاج لـ 2000 فلنكة في اليوم بدلا من 1400 فلنكة، مما يسمح بوجود فائض يسمح بالتصدير، مضيفا أن تكلفة المصنع 500 مليون جنيه وهو مبلغ زهيد جدا مقابل التوفير وتوطين الصناعة وتوفير العملة الصعبة وتشغيل ايدى عاملة .



تصنيع فلنكات القطار الكهربائي السريع



مصنع الفلنكات الخرسانية



مصنع فلنكات القطار الكهربائي السريع