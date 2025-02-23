تماثيل رمسيس الثانى وملوك الفراعنة تجذب السياح فى معبد الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة معبد الأقصر على كورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم، وذلك للاستمتاع بسحر الإضاءة الليلية داخل المعبد عقب قرار محافظ الأقصر، حيث يتوافد السياح على أعمدة ومقصورات المعبد لإلتقاط الصور التذكارية المميزة نهاراً وليلاً ومعرفة تاريخ المعبد الأهم في المدينة.

ويعتبر معبد الأقصر أحد أهم المعالم الأثرية في البر الشرقى بمدينة الأقصر، ومدخله من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصر، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبة للإله آمون، وذلك حسبما يقول أحمد عربى مدير عام معبد الأقصر، موضحاً إن أمنحتب لظروفه وقتها لم يكن يستطيع تولى حكم مصر فهو لم يكن إبن فرعون سابق أو متزوج من ابنة فرعون سبق له حكم مصر، وهما الشرطان لتولى حكم مصر وقتها، فنصحه أحد رجاله ببناء معبد ضخم لتمجيد وعبادة الإله آمون رع لتأكيد نسبه حتى يستطيع حكم البلاد وبالفعل نجح فى ذلك عبر بناء معبد الأقصر التاريخي.

وكان قد وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإنارة معبد الأقصر يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 صباحا ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، وذلك في إطار دعم وتنشيط القطاع السياحي بمحافظة الأقصر والجهود المبذولة لاستقبال الموسم السياحي بما يتناسب مع مكانة الأقصر العالمية.



توافد أفواج العالم بصورة مميزة فى معبد الأقصر



جانب من الزيارات المميزة للأفواج السياحية



توافد سياح العالم بصورة مميزة بمعبد الأقصر



جانب من زيارات سياح العالم فى معبد الأقصر



الإقبال السياحى المسائي المميز داخل معبد الأقصر



إقبال سياحى داخل أروقة معبد الأقصر