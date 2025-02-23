تعرف على جدول عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك فى شهر رمضان المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر، عن مواعيد عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك خلال شهر رمضان المبارك، والذي يتم تطبيقه بدءاً من يوم السبت المقبل، حيث سيتم تقديم عروض الصوت والضوء في معابد الكرنك بدءاً من الساعة 8 مساء باللغة الإنجليزية، ومن الساعة 9 مساء باللغة العربية واللغات الأكثر عدداً المتواجدة وقت تلك العروض، أما يوم الخميس فيتم تقديم العرض الأول بالإنجليزية والثانى باللغة العربية.

وتقدم شركة مصر للصوت والضوء التابعة لوزارة السياحة والآثار، عروض الصوت والضوء داخل معابد الكرنك بصورة يومية منذ حوالي 52 سنة مضت، وذلك باللغات العربية للمصريين والعرب، والإنجليزية والأسبانية والفرنسية وغيرها من لغات العالم حسب طلب الشركات التي تحجز العروض لأفواجها القادمة من حول العالم لزيارة مصر والاستمتاع في رحلات في التراث التاريخي داخلها، حيث تبلغ سعر التذكرة للمصرى 100 جنيه والأطفال المصريين من عمر 6 إلى 12 سنة بسعر 55 جنيها، وبالنسبة للأجانب فتبلغ سعر التذكرة 1000 جنيه، والأطفال الأجانب من عمر 6 إلى 12 سنة بسعر 550 جنيها.

وعن تاريخ الصوت والضوء في معابد الكرنك، كشف كشف الدكتور حاتم الصغير أبو عقيل مدير عام منطقة الصوت والضوء بمعابد الكرنك، إنه تم البدء في الصوت والضوء وتقديم عروضه المبهرة على جدران وأعمال معابد الكرنك منذ حوالى 52 سنة مضت، ويتم عمل التطوير اللازم بصورة دورية كل عام لخدمة السائحين، حيث إن مشروع الصوت والضوء بدأ فى عام 1961م علي يد ثروت عكاشة وزير الثقافة في عهد جمال عبد الناصر وذلك فى منطقة الهرم، وعقب ذلك تم تعميم المشروع المميز فى باقي الأماكن الأثرية حول مصر وتم افتتاحه فى معابد الكرنك يوم 19 ديسمبر 1972 على يد الدكتور محمد عبد القادر حاتم وزير الثقافة فى عهد الرئيس أنور السادات، ويقدم حالياً باللغات العربية والإنجليزية والأسبانية والفرنسية وغيرها من لغات العالم حسب رغبات الضيوف من الأفواج السياحية التي تزور الأقصر في يوم العروض.