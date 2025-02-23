تعرف على أهمية الزراعة العضوية.. خالية من المبيدات الكيميائية

كتبت ـ أسماء نصار

‎الزراعة العضوية هى نظام زراعى متكامل يجمع فى طياته تطبيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، ويعتمد على الاستخدام الطبيعى للموارد البيئية دون اللجوء إلى المواد الكيميائية مثل المبيدات والأسمدة الكيميائية، وتحقيق إنتاج غذائى صحى ومستدام مع الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى.

‎وفى ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية الحالية، تؤثر الزراعة العضوية إيجابيا على خفض التلوث البيئى وتحقيق التوازن البيولوجى، كما أنها تساهم فى زيادة خصوبة التربة والمحافظة على صحة المزارعين.

‎وفى التقرير التالى نتعرف من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على أهمية الزراعة العضوية:

1- ‎تعتبر المنتجات العضوية أكثر أمنا على صحة الإنسان حيث تخلو تمامًا من المبيدات الكيميائية وهذا يجعلها خيارا صحيا للافراد.

‎2- تساهم الزراعة العضوية فى الحفاظ على التوازن البيئى من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحرارى.

‎3- تدعم التنوع البيولوجى من خلال توفير بيئة مناسبة للكائنات النافعة مثل النحل و المفترسات الطبيغية للافات كما تدعم ممارسات الزراعة العضوية المحتوى الميكروبى النافع فى التربة.

‎4- تعتمد الزراعة العضوية على أساليب طبيعية لتحسين التربة مثل اتباع الدورة الزراعية و استخدام السماد العضوى والسماد الاخضر والمخصبات الحيوية التى تزيد من خصوبة التربة مما يضمن استدامتها للاجيال القادمة.

‎5- مع تزايد الوعى الصحى اصبح هناك زيادة فى الطلب العالمى للمنتجات العضوية مما يزيد من فرص التصدير وتوفير العملة الأجنبية.

‎6- تساعد الممارسات العضوية فى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من خلال الامتناع عن استخدام الأسمدة المعدنية واستبدالها بالاسمدة العضوية و الحيوية.

