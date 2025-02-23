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اليوم السابع يفوز بجائزة شعبة المصورين الصحفيين عن فيلم "الراهبة عروس المسيح"

الأحد، 23 فبراير 2025 09:44 م
اليوم السابع يفوز بجائزة شعبة المصورين الصحفيين عن فيلم "الراهبة عروس المسيح" اليوم السابع يفوز بجائزة شعبة المصورين الصحفيين
كتب: بتول عصام

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فاز اليوم السابع بجائزة شعبة المصورين بنقابة الصحفيين فرع المالتيمديا فى مسابقة مصر 2024 لأفضل صورة صحفية عن فيلم "الراهبة عروس المسيح"، والذى كان مع السير سعاد يوسف الرئيسة الإقليمية للراهبات الفرنسيسكانيات الإليزابتين فى مصر، وعدد من الراهبات الفرنسيسكان، حيث تناول الفيلم أسرار خاصة من حياتهم وطبيعة الرهبنة وخدمة المجتمع وكثيرا من الجوانب الإنسانية فى الحب والأمومة والدراسة والنذور الرهبانية.

وقضى اليوم السابع يوما كاملا مع الراهبات حيث صور الفيلم مشاهد من حياتهم الخاصة فى الصلاة وإعداد الطعام وتنظيف الدير ورى الأشجار.

وكان الفيلم للزملاء نهير عبدالنبى ومحمد الأحمدى ومحمد شيتوس.

الزملاء نهير عبدالنبى ومحمد الأحمدى ومحمد شيتوس
الزملاء نهير عبدالنبى ومحمد الأحمدى ومحمد شيتوس

 

اليوم السابع يفوز بجائزة شعبة المصورين الصحفيين
اليوم السابع يفوز بجائزة شعبة المصورين الصحفيين

 

الزميلة نهير عبدالنبى
الزميلة نهير عبدالنبى
الزميل محمد الأحمدى
الزميل محمد الأحمدى

 

الزميل محمد شيتوس
الزميل محمد شيتوس

 







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نقابه الصحفيين

شعبه المصورين بنقابه الصحفيين

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