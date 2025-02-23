الوطنى الفلسطينى يدين هجوم مستوطنين على تجمع بدوى شمال القدس

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أدان المجلس الوطني الفلسطيني بأشد العبارات إحراق مستوطنين من عصابة "تدفيع الثمن" الإرهابية، منزل إحدى العائلات ومركبة في التجمع البدوي شرق قرية جبع شمال مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى إطلاق الرصاص صوب المواطنين الفلسطينيين الآمنين.



وأكد المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذه الجرائم تأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل الجماعات الاستيطانية الإرهابية المدعومة من سلطات الاحتلال، وهي جزء من مخطط إرهابي وحرب تطهير هدفها التهويد والتهجير القسري وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي.



وطالب المجلس بتصنيف عصابة "تدفيع الثمن" وجميع عصابات المستوطنين كجماعات إرهابية، مؤكدا ضرورة محاسبة زعمائها مثل سموتريتش وبن غفير وحكومة اليمين الإسرائيلي على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الفلسطينيين من المستوطنين الإرهابيين.