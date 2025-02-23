الموجة وصلت ذروتها.. القاهرة الآن تسجل 13 درجة والمحسوسة أقل لهذا السبب

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الآن الساعة 12 ظهرا وصلت 13 درجة على القاهرة الكبرى، وذلك تزامنا مع الموجة شديدة البرودة التى تتعرض لها البلاد وتصل ذروتها اليوم الأحد 23-2-2025 .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المحسوسة تقل عن درجات الحرارة المعلنة حيث يشعر المواطن بدرجات حرارة أقل عن المقاسة والتى تعلنها هيئة الأرصاد وذلك يرجع لعدة عوامل منها نشاط الرياح المحلوظ والذى يزيد احساسنا ببرودة الطقس .

ويشهد اليوم الأحد 23 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة .

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار .



ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.