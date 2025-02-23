المنظمات الأهلية الفلسطينية تنشئ فصولا دراسية فى غزة لتقديم دروس تعليمية

كتب أحمد عرفة

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المنظمات الأهلية تقدم مساعدات تقدم للأسر التي تعود لمنازلها في غزة أو تعيش فوق ركام منازلها، سواء من خلال توزيع الخيام أو توصيل المياه سواء مياه الشرب أو الاستخدام اليومي وإيصالها للمناطق والأحياء المختلفة.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك صعوبة كبيرة في وصول بعض المساعدات لأن الطرق مغلقة بسبب انتشار الركام في الكثير من المناطق، مشيرا إلى أن شبكة المنظمات بدأت في تقديم الخدمة الطبية وإنشاء العديد من المناطق الطبية في شمال القطاع وشرق خان يونس ومدينة غزة ورفح الفلسطينية.

وأوضح "الشوا"، أن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بدأت في تقديم دعم نفسي للعائلات خاصة النساء والأطفال، بجانب تدشين مساحات تعليمية، من خلال إنشاء فصول دراسية في مناطق مختلفة من أجل تقديم دروس تعليمية للطلاب.

وأوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الشبكة قدمت العديد من البرامج مع عودة النازحين لأماكنهم سواء بتوزيع المساعدات الغذائية والمياه والقطاع الصحى والخيام مع دخول أعداد من الخيام لتوزع بشكل مباشر خاصة للأسر التي فقدت منازلها أو تعيش في مراكز إيواء أو تعيش فوق ركام منازلهم.