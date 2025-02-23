المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يقيم ندوة حول رفض قرارات تهجير الفلسطينين

كتب: محمد الأحمدى

يقيم صالون المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى تحت رئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى مساء اليوم ندوة حول رفض قرار التهجير تحت عنوان "قرار التهجير والسيناريوهات المحتملة.. القضية الفلسطينية والقمة العربية".

يشارك فى الندوة السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس هيئة الاستعلامات الأسبق.

وكان المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى عقد ندوة بعنوان "المنظومة الصحية في مصر: الواقع والمأمول"، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.