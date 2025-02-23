الطيران الحربى السودانى يشن ضربات مكثفة على مواقع الدعم السريع فى جبل كردفان

كتبت ـ ريهام عبد الله

شن الطيران الحربي السوداني، ضربات مكثفة على جبل كردفان، وقال مصدر عسكري إن الطائرات الحربية للجيش السوداني قصفت مرات متتالية جبل كردفان جنوب شرق مدينة الأبيض بشمال كردفان، مشيرا إلى أن تلك الضربات استهدفت مواقع تتحصن بها قوات الدعم السريع.

وقال المصدر، إن الجيش يعمل على ربط مدينة الأبيض بشمال كردفان مع مدن وسط البلاد، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

وفى سياق آخر، تمكن الجيش السودانى من بسط سيطرته على مدينة القطينة، إذ أعلن قائد ميداني في الجيش السوداني، تمكن القوات المسلحة السودانية من السيطرة على مدينة القطينة شمالي ولاية النيل الأبيض، كما وسع الجيش تقدمه في العاصمة الخرطوم.

وأكد مصدر مطلع في الجيش، أن قوة قادمة من ناحية الشرق دخلت إلى قلب المدينة صباح اليوم الأحد في حين تحاصر القوات القادمة من ناحية الجنوب قوات الدعم السريع، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

ومدينة القطينة تحظى بأهمية استراتيجية، إذ تبعد عن حدود ولاية الخرطوم الجنوبية نحو 50 كيلومترا، وهي ذات موقع إستراتيجي على الطريق الذي يربط الخرطوم بجنوب وغرب البلاد.