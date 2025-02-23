الطيار أحمد عادل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

كتب محمود عبد الغني

أصدر الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني قرارًا بتكليف الطيار أحمد عادل للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والعضو المنتدب التنفيذى لها، وذلك خلفا للمهندس يحيى زكريا الذى قدم الوزير له الشكر على مجهوداته خلال فتره توليه رئاسة الشركة، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق .

وإلتحق الطيار أحمد عادل بشركة مصر للطيران عام ١٩٨٨، حيث تم ترقيته إلى قائد طراز متوسط عام ١٩٩٧، ثم قائد طراز ثقيل عام ١٩٩٩ ،ثم مُدرب وممتحن علي الطرازات المختلفة ومفتش بسلطه الطيران المدني حتي تاريخه.

كما تدرج في العديد من المناصب القيادية علي مدار أكثر من ثلاثين عامًا منذ ترقيته لقائد طراز ثقيل، منها علي سبيل المثال وليس الحصر؛ نائب كبير طراز ثم مساعد مدير تدريب ثم نائب مدير التدريب الجوي ، ثم عمل كمدير عام الإدارة العامة للتدريب الجوي ، ثم نائباً لرئيس قطاع العمليات الجوية، ثم رئيساً لقطاع العمليات الجوية في يونيه ٢٠١٣ ، ثم نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران منذ أكتوبر ٢٠١٣ وحتي يونيه ٢٠١٨، فضلاً عن رئاسته العديد من اللجان الهامة داخل مصر للطيران في تخصصات مختلفة.

ثم تولي رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في يونيه ٢٠١٨ وحتي مارس ٢٠٢٠؛ وخلال تلك الفترة تم إنتخابه في عضوية مجلس المحافظين لمنظمة الأياتا؛ المكون من ٢٨ رئيساً من أصل ٣٣٠ عضو بالمنظمة العالمية في نوفمبر ٢٠١٨ ثم إنتخابه عضواً في المجلس الرئاسي للأياتا والمكون من ٧ رؤساء من أصل ٣٣٠ عضو وذلك كأول مصري يحصل على هذه العضوية .