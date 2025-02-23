الحصاد الأسبوعي لوزارة التعليم العالى.. فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان

محمد صبحى

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها المستمرة لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تقريرًا يستعرض سلسلة من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة من 15 فبراير حتى 21 فبراير 2025، وتهدف إلى تطوير التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأشار الوزير إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق واحد من مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال"، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مثمنًا جهود الحضور من ممثلي الأكاديميا والصناعة وقطاع الأعمال والحكومة.

أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتأسيس 7 تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار على مستوى الدولة بتمويل يصل إلى مليار جنيه، إيذانًا ببدء تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد والمراكز البحثية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة والمجتمع المدني، وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مبادرة تحالف وتنمية هي مبادرة رئاسية مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتهدف إلى تعظيم مخرجات البحث العلمي كعامل فاعل لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2026 ارتكازًا على تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة مع القطاعين العام والخاص.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين، وأشار الوزير إلى أن دور الجامعات لم يَعُد يقتصر على الدور التعليمي فحسب، بل امتد إلى الدور البحثي والمجتمعي والابتكاري ودعم جهود ريادة الأعمال والابتكار وإحداث طفرة تنموية، مؤكدًا أن الجامعة أصبح لها دور لدعم الصناعة أيضًا من خلال تأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، وهو ما يُسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع وافق المجلس على فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو القادمين، كما أكد د.أيمن عاشور أهمية تقديم برامج للدراسات الإفريقية واللغة الفرنسية لجذب الطلاب الأفارقة للدراسة في الجامعات الخاصة، وذلك من خلال إقامة علاقات تعاون وشراكات للجامعات الخاصة مع الجامعة الفرنسية في مصر وجامعة سنجور.

قام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة جامعة المنوفية لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الطبية والتعليمية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية، والبحث العلمي، وتوفير بيئة أكاديمية متطورة، حيث قام الوزير بافتتاح العيادات الخارجية للمستشفي الجامعي، كما افتتح الوزير العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان، كما شملت الزيارة وضع حجر الأساس لتوسعات معهد الأورام، ووضع حجر الأساس لمستشفى الجراحة التخصصي، ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور بأعمال التطوير والتحديث التي تشهدها جامعة المنوفية في مختلف القطاعات الطبية والتعليمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تعزيز أداء الجامعة، وتحقيق رسالتها على النحو المنشود.

وفي إطار جولاته لمتابعة انتظام الدراسة بالجامعات مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، قام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لجامعة المنوفية الأهلية، وخلال الزيارة، تفقد الوزير المدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، واطمأن على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ بهدف خلق بيئة تعليمية متميزة للطلاب.



شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات حفل تكريم أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية، وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بحضور هذا الحفل الذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتكريم ورعاية أبنائها المتفوقين؛ باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وأمله نحو التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن هذا الحفل ليس مجرد احتفاء بالإنجازات الفردية، بل هو رسالة واضحة بأن العلم والمعرفة هما السبيل الأساسي لبناء مستقبل مشرق لمصر.

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توفير منح دراسية بديلة للطلاب الذين كان من المقرر قبولهم بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي للدراسة بالجامعة الأمريكية لأول مرة، وعددهم(56 طالبًا)، وذلك عقب قرار وقف المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم.



وفي إطار زيارة البعثة البريطانية للتعليم العالي إلى جمهورية مصر العربية، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أُقيمت ندوة حول فرص الاستثمار في التعليم العابر للحدود في مصر واستدامة برامج المنح الدراسية، أعرب الدكتور أيمن عاشور، في الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى رفعت نيابة عنه، عن تقديره للتعاون والشراكة بين مصر والمملكة المتحدة في التعليم العالي، والتي حققت العديد من الإنجازات على مدار سنوات عديدة، مؤكدًا أن الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه المجلس الثقافي البريطاني ساهم في تنامي فرص التعليم العابر للحدود، وزيادة الفرص التعليمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.



