اليوم السابع
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الأحد، 23 فبراير 2025 11:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الإسرائيلي يشن غارتين عبر مسيرتين على جنوب لبنان

الأحد، 23 فبراير 2025 10:00 م
الجيش الإسرائيلي يشن غارتين عبر مسيرتين على جنوب لبنان طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارتين عبر مسيرتين على "وادي زبقين"، جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن طيران الاحتلال ألقى قنابل مضيئة فوق منطقة الدار جنوب بلدة رميش الحدودية في قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن - في وقت سابق اليوم - غارتين جويتين على جنوب لبنان، كما حلقت طائراته على ارتفاعات منخفضة فوق العاصمة بيروت، تزامناً مع تشييع جثماني الأمين العام السابق لـ حزب الله حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين.







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بيروت






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