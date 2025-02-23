الاحتلال يمنع سدنة الحرم الإبراهيمي من الدخول لأروقته.. واحتجاجات ببلدة في حيفا

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طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، خمسة من موظفي وسدنة الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنعتهم من الدخول لأروقته.



وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي - في تصريح صحفي اليوم - إن قوات الاحتلال طردت خمسة موظفين من سدنة الحرم ومنعتهم من دخوله وممارسة عملهم المتمثل بالحفاظ على المسجد وأروقته، وتوفير الأمن والنظام للمصابين.



وأشار إلى أن طرد قوات الاحتلال لسدنة الحرم الإبراهيمي الشريف، يندرج ضمن إجراءاتها التعسفية والقمعية بحق الأماكن المقدسة والمسلمين، وفي ظل الهجمة التي تصاعدت مؤخرًا باستهداف طواقم الأوقاف وسدنة الحرم، ومنع البعض من الدخول إليه، ما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الموظفين والعاملين فيه .. كما تندرج ضمن محاولات الاحتلال لتفريغ الحرم من أهله والعاملين فيه، وذلك بعد قرار إبعاد مدير الحرم، الشيخ معتز أبو سنينة، وكذلك العاملين فيه.



وفي حيفا، عم إضراب شامل اليوم بلدة "طمرة"، داخل أراضي الـ48 (داخل الخط الأخضر)، احتجاجًا على تصاعد الجريمة وتقاعس الشرطة عن ملاحقة المجرمين؛ حيث انطلقت مسيرة حاشدة من دوار القدس باتجاه المنطقة الصناعية، تنديدًا بجريمة مقتل طالب يدعى جواد عامر ياسين (17 عامًا).



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، جاء الإضراب الشامل - الذي شمل مناحي الحياة كافة، والمرافق العامة والاقتصادية والتجارية والتعليمية - بإعلان مشترك من بلدية طمرة، واللجنة الشعبية، وأئمة المساجد، ولجان أولياء الأمور، واللجان الشبابية، والمجلس الطلابي، عبر بيان مشترك صادر عن مختلف الأطر في المدينة، بعد الاجتماع الذي عُقد عقب جريمة القتل.