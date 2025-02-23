الأمم المتحدة: الهجمات المستمرة على البنية التحتية فى أوكرانيا تفاقم الأزمة

كتبت ـ هند المغربى

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه فبراير 2025، تم تأكيد مقتل أكثر من 12,600 مدني وإصابة أكثر من 29,000 آخرين، من بينهم ما لا يقل عن 2,400 طفلا. جاء ذلك مع مرور 3 سنوات علي الحرب الروسية الأوكرانية التي اندعلت فبراير 2022 وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة.

وقال المكتب الأممي، إنه يعيش الملايين في خوف مستمر، بينما يواجه أولئك الموجودون في المناطق المحتلة قيودا شديدة ومحدودية في الوصول إلى المساعدات الإنسانية. ويكبر جيل كامل من الأوكرانيين في ظلال الحرب، لافتا إلى أن الهجمات المتواصلة على البنية التحتية تعمق الأزمة.

وأوضح المكتب الأممي، أنه تضرر أو دُمِّر أكثر من 10% من المساكن في أوكرانيا، مما ترك ما لا يقل عن مليوني أسرة بدون مأوى مناسب، وتم استهداف أكثر من 3,600 مدرسة وجامعة، مما أجبر مئات الآلاف من الأطفال على التعلم عن بعد، وفقا لمكتب أوتشا. كما تسببت الضربات المتكررة على نظام الطاقة - لثلاثة فصول شتوية متتالية - في ترك المدن بدون كهرباء وتدفئة وخدمات أساسية في خضم ظروف شديدة البرودة. يحتاج ما مجموعه 12.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.