استمرار تدفق المساعدات الإغاثية والوقود من مصر إلى غزة عبر معبر رفح.. صور

رفح – محمد حسين

واصل معبر رفح البري، اليوم، استقبال دفعات جديدة من شاحنات المساعدات الإغاثية وصهاريج الوقود، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وتشمل المساعدات الإغاثية التي تعبر المعبر مواد غذائية، مستلزمات طبية، خيام، واحتياجات معيشية ضرورية، يتم تجهيزها وتصنيفها في المنطقة اللوجستية برفح قبل نقلها إلى الداخل الفلسطيني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تتضمن القوافل الإغاثية فناطيس وقود مخصصة لتلبية الاحتياجات الطارئة للقطاع، خصوصًا تشغيل المستشفيات، محطات توليد الكهرباء، والمرافق الحيوية.

وأكد مصدر مسؤول في معبر رفح أن عمليات دخول الشاحنات وصهاريج الوقود تتم وفق آلية تنظيمية دقيقة تشمل تسجيل المساعدات ووضع الباركود عليها، لضمان تتبع مسارها وضمان وصولها إلى مستحقيها. وأوضح أن المساعدات تعبر إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، حيث يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات المعنية، التي تتولى توزيعها وفق خطة منظمة لضمان وصولها إلى المستشفيات، مراكز الإغاثة، والأسر الأكثر تضررًا.

إلى جانب ذلك، تستمر مصر في استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في مستشفياتها، وتستعد الفرق الطبية علي معبر رفح لاستقبال الدفعة ال21 حيث استقبلت أمس 37 جريحا و59 مرافقا وهي الدفعة 20 ضمن منظومة طبية متكاملة تشمل مستشفيات العريش، الشيخ زويد، الإسماعيلية، والقاهرة، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات الحرجة.

وتأتي هذه التحركات في إطار الدور المحوري الذي تقوم به مصر لدعم سكان غزة، سواء عبر تقديم المساعدات المباشرة أو من خلال التنسيق المستمر مع المنظمات الإغاثية والدولية لضمان استمرارية تدفق الدعم الإنساني.



استمرار تدفق المساعدات الإغاثية



تدفق المساعدات الإنسانية



دخول المساعدات الإنسانية لغزة



تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح



اصطفاف المساعدات الإنسانية امام المعبر



دخول المساعدات إلى غزة