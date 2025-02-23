اختتام سمبوزيوم أسوان الدولى فى دورته الـ 29.. صور

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين، لحضور الحفل الختامي لسمبوزيوم أسوان الدولى فى دورته الـ 29، وذلك بمشاركة المعمارى حمدى سطوحى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان أكرم المجدوب قومسير عام السمبوزيوم، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وفى كلمة محافظ أسوان، تم التأكيد على ترحيب عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية لمواصلة استضافة مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى، والذى أصبح حدثاً فنياً وثقافياً، وتنويراً عالمياً تحتضنه أرضها الطيبة، فأسوان كانت ومازالت، مركزاً لتلاقى الحضارات والثقافات ومنبعاً للتراث الإنسانى الأصيل، ومقصداً سياحياً متفرداً على المستوى الإقليمى والدولى.

وأشار نائب المحافظ إلى أن احتفالنا بختام الدورة الـ 29 لسمبوزيوم أسوان الدولى يجسد اهتمام وزارة الثقافة والدولة بالإبداع الفنى والتنويرى ليصبح ملتقى للفنانين والمبدعين لهذا الفن من جميع أنحاء العالم، ولتتحول أسوان إلى مزار ومقصداً لكبار النحاتين، لافتاً إلى إن المتحف المفتوح بالشلال والذى يؤصل لفن النحت على الجرانيت يحمل استثماراً فنياً وإبداعياً وسياحياً فى المستقبل القريب تمهيداً لوضعه على الخريطة السياحية، وهو الذى سنعمل عليه جاهدين بالتنسيق مع الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويتكامل ذلك مع حرصنا على وضع الأعمال الفنية للسمبوزيوم ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية.

وقد بدأت الفعاليات بقيام نائب محافظ أسوان ومرافقوه بتفقد الأعمال الفنية التى أنتجتها الدورة الحالية للمهرجان والتى بلغت 11 عملا فنيا للفنانين المصريين والأجانب من دول ألمانيا ، وتركيا ، وجورجيا ، والمكسيك ، بجانب 4 فنانين مصريين ، بالإضافة إلى مشاركة 3 من النحاتين الشباب فى ورشة العمل المصاحبة لفعاليات السيمبوزيوم، ثم أعقبه تكريم المشاركين بالدورة الحالية.



اختتام سمبوزيوم أسوان الدولى



اعمال السمبوزيوم



السمبوزيوم



تكريم المشاركون في السمبوزيوم



