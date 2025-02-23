اجتماع مسئولى تطبيق قانون المحال بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عقد اللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا لمسئولي تطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة، بحضور مديري الادارات المعنية بديوان عام المحافظة وممثلا عن مديرية أمن الدقهلية.

وتابع السكرتير العام خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء والقري بنطاق المحافظة وذلك من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والتعرف علي المعوقات في هذا الشأن.

وأوضح السكرتير العام، أنه تم تجهيز 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة علي مستوي الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتيسير علي المواطنين.

وأكد السكرتير العام علي ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا علي تطبيق القانون حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذلك تفعيل اللجان الفرعية بالوحدات المحلية القروية مشيرا لأهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون واهمية تقنين اوضاع المحال العامة لصالح المواطنين.

وفي ذات السياق، أكد السكرتير العام علي أن هناك تنسيقا كاملا مع مديرية أمن الدقهلية، لسرعة الانتهاء من هذا الملف تحقيقا للصالح العام وحرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين، ووجه لتوفير كافة الأجهزة اللازمة لجميع اللجان العاملة في هذا الملف لأداء عملهم علي اكمل وجه.