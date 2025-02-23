أثناء مراسم التشييع..نعيم قاسم: وجهة حسن نصرالله كانت دائماً فلسطين والقدس

كتبت: إيمان حنا

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ؛ فى خطابه الذى ألقاه اليوم ضمن مراسم تشييع جنازة حسن نصرالله ، المقامة في ستاد مدينة كميل شمعون الرياضية فى بيروت، إن وجهة نصرالله كانت دائماً فلسطين والقدس وقد ساهم مساهمة عظيمة في إحياء القضية الفلسطينية.

أضاف قاسم ؛ قائلًا قاسم لقد كان نصرالله شخصاً أساسياً في "حزب الله" منذ تأسيسه وظل في غرفة عمليات المقاومة يواكب المجاهدين واستشهد وهو في الموقع المتقدم ، و قاد المقاومة إلى الأمة وقاد الأمة إلى المقاومة فأصبحنا لا نميز بين مقاومة وأمة، وإننا نودع اليوم قائداً تاريخياً استثنائياً وطنياً عربياً إسلامياً

تقام مراسم تشييع حسن نصرالله الآن في المدينة الرياضيةلبيروت، بحضور شعبو ورسمي ، وقد علت الهتافات ورفع المشاركون الأعلام بالتزامن مع دخول نعش حسن نصرالله إلى ستاد مدينة كميل شمعون الرياضية فى بيروت ؛ حيث تقام الجنازة.

وبدأت مراسم التشييع بتلاوة آيات قرآنية تلاها النشيد الوطني اللبناني ونشيد "حزب الله".

وعقب ذلك تم إدخال نعشي نصرالله وصفي الدين على متن شاحنة لتجوب أنحاء المدينة الرياضية وذلك احتشاد الآلاف على المدرجات.

وحضر رئيس مجلس النواب نبيه برى بصفته الرسمية وممثلاً رئيس الجمهورية جوزاف عون، فيما حضر وزير العمل محمد حيدر ممثلاً رئيس الحكومة نوّاف سلام.

يشارك وفد إيراني رفيع كما يشارك رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى ممثلا لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون .

وقد شهد ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت منذ السادسة من صباح اليوم الأحد؛ توافدا شعبيا من الداخل اللبناني ومن الخارج، استعدادًا لمراسم تشييع حسن نصرالله الأمين العام السابق لحزب الله وهاشم صفى الدين رئيس المجلس التنفيذي للحزب، المقررة ظهر اليوم ، وسط تأهب رسمي واستنفار غير مسبوق على مستوى الأجهزة الأمنية فى لبنان، التي اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة كافة في المدينة الرياضية ومحيطها ليباشر تنفيذها تباعاً، تحسباً لأي مستجدات قد تخل بالأمن وسلامة المشاركين.