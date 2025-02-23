اليوم السابع
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الأحد، 23 فبراير 2025 03:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية الأردني فى عمان

الأحد، 23 فبراير 2025 03:10 م
أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية الأردني فى عمان أبو الغيط والصفدي
بيشوى رمزى

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عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لقاءً اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الاردني أيمن الصفدي، بمقر وزارة الخارجية الاردنية في عمان.

وصرح السفير حسام زكي، الامين العام المساعد، بأن اللقاء تناول الوضع بالمنطقة عموماً وتطورات القضية الفلسطينية علي وجه الخصوص وبالذات في سياق الاعداد للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها بالقاهرة في 4 مارس المقبل.

وأوضح الامين العام المساعد ان اللقاء تطرق كذلك إلي الإعداد للدورة المقبلة لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية والتي سيترأسها الأردن.

وأضاف ان اللقاء شهد توافقاً في وجهات النظر بشأن عناصر الموقف السياسي العربي بخصوص ما يتم طرحه من أفكار يكون من شأنها تصفية وإنهاء القضية الفلسطينية.







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أحمد أبو الغيط

أيمن الصفدي

الأردن

الجامعة العربية

تصفية القضية الفلسطينية






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