«بيت الزكاة والصدقات» يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين

كتب لؤى على

فى إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، وقع «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين، وذلك يوم الخميس الموافق 20 من فبراير 2025م، بهدف المساعدة في تقديم المساعدات الإغاثية لأعلنا في قطاع غزة والمشاركة في أولى خطوات إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى أهلنا في فلسطين، بالإضافة إلى إغاثة الدول المتأثرة بالتغير المناخي أو الكوارث الطبيعية.

وقع الاتفاقية كل من الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، والشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين؛ وذلك على هامش مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي، المنعقد في مملكة البحرين تحت شعار «أمة واحدة ومصير مشترك»، برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين؛ وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر-رئيس مجلس حكماء المسلمين ، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيات الإسلامية والمفكرين والمثقفين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.

وعقب التوقيع، أعربت الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، عن سعادتها بتوقيع اتفاق التعاون المشترك مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين، مؤكدة على أن الاتفاق يستهدف تعزيز العمل الإنساني والإغاثي والزكوي، وتنمية المهارات ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات والإغاثات للدول الشقيقة التي تواجه تحديات بسبب تغير المناخ أو الكوارث الطبيعية أو النزاعات.

وأضافت الدكتورة سحر نصر، أنه قد تم الاتفاق على تيسير دخول المواد الإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه «بيت الزكاة والصدقات» لأهل غزة منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كما استعرضت جهود «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، في إعداد القوافل الإغاثية والإنسانية لدعم أشقائنا في غزة، والتي وصلت حتى الآن إلى 10 قوافل إغاثية، تتضمن نحو 18 ألف طن من المساعدات الإغاثية شملت: المواد الغذائية، المياه النقية، الأدوية، المستلزمات الطبية، الملابس، والخيم المجهزة بالفرش، بالإضافة إلى 11 سيارة إسعاف مجهزة طبيًا، مؤكدة على استمرار الجهود في دعم القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الحالي للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وأضافت «سحر نصر»، أن اتفاق التعاون المشترك تضمن دعم المشاريع التنموية، لا سيما التي تستهدف المرأة المعيلة للمساعدة في تحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، فضلاً عن استكشاف مجالات تعاون أخرى تتماشى مع الأهداف الإنسانية المشتركة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، شهدت الدكتورة سحر نصر، حفل الزواج الجماعي الثالث عشر لعام 2025م، وذلك بحضور كلًا من: محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.



يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العمل الإنساني والتنموي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكافل الاجتماعي.