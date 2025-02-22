‫توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى البرقوق.. تعرف عليها

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البرقوق مراعاتها، خلال شهر فبراير.
وتمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات الزراعية
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهاية الخطوط.
4-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق.
ثانيا: التسميد
أشجار البرقوق التي تروى بالتنقيط للفدان:
الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر + 1 ك سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان.
الرية الثالثة: 3ك بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك للفدان.
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة.
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة.
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة .
السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة .
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة .
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)، 30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.