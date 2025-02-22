وسيلة النقل بين ضفتي قناة السويس.. معلومات هامة عن معدية بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

معدية بورسعيد هي وسيلة النقل الرئيسية التي تربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد عبر قناة السويس، وتعد جزءًا حيويًا من شبكة المواصلات بالمحافظة.



ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عنها:

1. الموقع والأهمية

تربط بين بورسعيد (الضفة الغربية للقناة) وبورفؤاد (الضفة الشرقية).

تعد وسيلة نقل أساسية للمواطنين والبضائع الخفيفة بين المدينتين .



2. أنواع المعديات

معديات الركاب : مخصصة لنقل الأفراد، وهي الأكثر استخدامًا.

معديات السيارات: لنقل المركبات بين ضفتي القناة.

وغالبية المعديات تجمع بين الأفراد والمركبات .

3. مواعيد العمل

تعمل 24 ساعة يوميًا بدون توقف، ما عدا بعض فترات الصيانة الدورية.



4. التكلفة

الركاب: مجانية تمامًا للمواطنين.

السيارات: تفرض رسوم رمزية على المركبات وفقًا لنوعها وحجمها من خارج المحافظة .



5. البدائل الأخرى

نفق ٣ يوليو: يقع جنوب المدينة، ويعد خيارًا إضافيًا لعبور قناة السويس بالسيارات .

كوبري النصر : وهو يصل بين ضفتي القناة من جنوب الرسوة ببورسعيد



6. معلومات إضافية

تديرها هيئة قناة السويس، ويتم تحديثها وصيانتها بشكل دوري لضمان كفاءة التشغيل.

تعد من أقدم وسائل النقل في بورسعيد، حيث يرجع استخدامها إلى عقود طويلة.



المعديات بالقناة



معديات بورسعيد



معدية خلال عبورها