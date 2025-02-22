وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقدان النيابات والمكتب الفني بالغردقة

أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

في إطار دعم وتطوير العمل القضائي، أجرى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، جولة تفقدية للمكتب الفني والنيابات الإدارية بمدينة الغردقة، وذلك على هامش افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظة.

رافقهما خلال الزيارة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق.

وكان في استقبال الوفد القضائي عدد من قيادات النيابة الإدارية بالغردقة، يتقدمهم المستشار مصطفى محفوظ، مدير المكتب الفني بالغردقة، إلى جانب أعضاء النيابة الإدارية بالمدينة.

وخلال الزيارة، أكد المستشار عبد الراضي صِدِّيق أهمية استمرار العمل الجاد لتعزيز دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية تظل درعًا للوطن في صون الحقوق وإرساء دعائم دولة القانون، كما وجّه الشكر للمستشار عدنان فنجري على الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة العدل للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وتعزيز التعاون بين الهيئات القضائية.