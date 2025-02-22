وزير التموين يشيد بجهود العاملين بمصنعي السكر والورق بقنا

كتب مدحت وهبة _ صابر سعيد

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مصنع الورق التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بمحافظة قنا، والذي يُقام على مساحة 110 أفدنة بمدينة قوص، ويعتمد على الباجاس "مصاص القصب "كمادة خام رئيسية.

وأشاد وزير التموين بجهود العاملين في مصنعي السكر والورق التابعين لشركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية ، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لتطوير قطاع صناعة السكر وتعزيز قدراته الإنتاجية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويخدم مصالح المواطنين.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استغلال المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع القصب، مثل الباجاس في صناعة الورق ومواد العلف، ما يدعم الاقتصاد ويحقق الاستفادة القصوى من المحصول.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور شريف فاروق وزير التموين لمصانع سكر قوص ومصنع الورق التابعين لشركة السكر والصناعات التكاملية احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بمرافقة الدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان،والكميائى صلاح فتحي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد الوزير أن هناك خطة متكاملة لتطوير مصانع السكر على مستوى الجمهورية، تشمل تحديث الآلات وخطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد خلال التصنيع، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال جولة بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية(12)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال جولة بمصنع سكر قوص(8)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال جولة تفقدية بمصانع الشركة القابضة للصناعات الغذائية(11)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتابع توريد قصب السكر بمصنع قوص(4)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص (5)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص (2)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص ومصنع الورق (1)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص ومصنع الورق (7)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص ومصنع الورق (9)