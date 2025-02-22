اليوم السابع
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وزير التموين من قنا: مصنع الورق بقوص ينتج للسوق المحلي والتصدير

السبت، 22 فبراير 2025 03:38 م
وزير التموين من قنا: مصنع الورق بقوص ينتج للسوق المحلي والتصدير وزير التموين
قنا صابر سعيد

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قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الزيارة لقنا مبهجة والإنتاج العام الحالي على أعلى  مستوى.

وأوضح فاروق، أن هناك بهجة لوزارة التموين، كما أن مخرجات المصنع للسكر ساعدت في إنتاج الورق مع استخدام ماكينات على مستوى عال، والمصنع ينتج للسوق المحلي وسوق التصدير.

جاء ذلك خلال زيارته لمصنع ورق قوص رفقة المهندس  علاء ناجى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والكيميائي صلاح فتحى، الرئيس التنفيذى لشركة  السكر والصناعات التكاملية المصرية  احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية

 

 

 







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