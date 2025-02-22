اليوم السابع
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وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة يفتتحان دارا للمغتربات بشبرا

السبت، 22 فبراير 2025 12:34 م
وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة يفتتحان دارا للمغتربات بشبرا وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة فى دار المغتربات
كتب - مدحت وهبة

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افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة دارا للمغتربات في شبرا، وذلك بحضور النائب محمد عبد الرحمن راضي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة على تفقد دار المغتربات التي تسع إلى 20 طالبة، لتضاف إلى دور المغتربين والمغتربات التابعات للوزارة والبالغ عددهم 233 دارا على مستوى الجمهورية وتقدم خدمات لما يقرب من 18 ألف طالب وطالبة بينهم أجانب.

كما تفقدت وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة مجمع الخدمات والذي يضم دارا للمسنات، والتقت بهن واستمعت لهن، حيث وجهن لها الشكر لحرصها على لقائهن والاستماع لهن.

كما حرصت  وزيرة التضامن الاجتماعي على زيارة الأبناء بدار الأيتام بمجمع الخدمات والذين عبروا عن سعادتهم بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة، كما تم تفقد مركز  طبي ومنفذ للسلع الغذائية 

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما رآته داخل مجمع الخدمات في شبرا وجودة الخدمات سواء المقدمة في دار المغتربات أو دار السيدات المسنات وأبناء مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لكي تقدم دورها التنموي الجاد في خدمة المجتمع.

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وزيرة التضامن الاجتماعي خلال افتتاح دار المغتربات في شبرا
 
 
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وزيرة التضامن الاجتماعي خلال افتتاح دار المغتربات
 
 
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افتتاح دار المغتربات بشبرا
 
 
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وزيرة التضامن داخل  دار المغتربات بشبرا
 
 
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الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن
 
 
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وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة يفتتحان دار المغتربات

 







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وزيرة التضامن

دار المغتربات

محافظ القاهرة

دار المسنين

مايا مرسي



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