وزيرا خارجية الصين والجزائر يتعهدان بتعميق التعاون الثنائى

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تعهد وزير الخارجية الصيني "وانج يى"، ونظيره الجزائري أحمد عطاف، خلال لقائهما الجمعة، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الـ20 في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بتعميق التعاون الثنائي بين الصين والجزائر.

وقال "وانج" - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن بلاده تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع الجزائر، وتدعم الجزائر في تسريع تنميتها ونهوضها للاضطلاع بدور أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية.

وأضاف أن الصين على استعداد للعمل مع الجزائر لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، ومواصلة دعم بعضهما البعض في حماية مصالحهما الأساسية، وتعميق التعاون في شتى المجالات، والدفاع المشترك عن الحقوق والمصالح المشروعة لدول الجنوب العالمي، وتعزيز عالم متعدد الأقطاب يتسم بالمساواة والنظام.

من جانبه، قال عطاف إن التعاون العملي بين البلدين حقق العديد من الإنجازات البارزة ودخل مرحلة سريعة، لافتاً إلى أن اللجنة التجارية والاقتصادية المشتركة الجزائرية الصينية عقدت اجتماعا ناجحا، وأن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري للجزائر.

وأشار إلى أن الجزائر ترحب بزيادة الاستثمارات من الصين، وقال إن الجزائر مستعدة للعمل مع الصين لتنفيذ المبادرات الثماني الكبرى بشأن التعاون العملي بين البلدين، وتعميق التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في الصناعات الناشئة، لتحقيق فوائد ملموسة لشعبي البلدين.