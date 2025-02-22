اليوم السابع
Ads
السبت، 22 فبراير 2025 11:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب المهندسين واتحاد مقاولي غزة يبحثان توفير حلول تعزز المقومات الأساسية للحياة بالقطاع

السبت، 22 فبراير 2025 11:05 ص
نقيب المهندسين واتحاد مقاولي غزة يبحثان توفير حلول تعزز المقومات الأساسية للحياة بالقطاع نقيب المهندسين واتحاد مقاولي غزة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، المهندس سهيل السقا، رئيس اتحاد مقاولي غزة، وذلك في مقر نقابة المهندسين بالقاهرة، تناول اللقاء سبل التعاون المشترك لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

ناقش الطرفان آليات تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين المصرية والجهات المعنية في فلسطين، بما يضمن الإسراع في عمليات الإعمار وفق المعايير الهندسية الحديثة، مع التركيز على توفير حلول تعزز البنية التحتية والخدمات والمقومات الأساسية للحياة في غزة.

وأكد المهندس طارق النبراوي خلال اللقاء على موقف نقابة المهندسين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة شكلت لجنة "إعادة إعمار غزة"  لتقديم أشكال الدعم الفني والهندسي للإسهام في إعادة بناء ما دمره العدوان، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من جانبه، ثمّن المهندس سهيل السقا الدور التاريخي لمصر ونقابة المهندسين المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون للاستفادة من خبرات نقابة المهندسين المصرية في مجالات التخطيط والتنفيذ لإعادة الإعمار.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات واضحة تضمن تنفيذ مشروعات الإعمار بكفاءة وسرعة، بما يسهم في تخفيف معاناة أهل غزة.







مشاركة

نقابة المهندسين

اعمار غزة

اتحاد مقاولى غزة

لجنة اعادة اعمار غزة

سهيل السقا



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة