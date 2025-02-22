نائبة وزيرة التضامن تستعرض جهود برامج التمكين الاقتصادى وتنمية الطفولة المبكرة

كتبت بتول عصام

تحل المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ضيفة مع الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام في الحلقة السابعة من بودكاست وزارة التضامن "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية.

وسيتناول اللقاء خطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي في قطاعات مختلفة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي توليه وزارة التضامن الاجتماعي اهتماماً كبيراً، بالإضافة إلى مناقشة برامج التمكين الاقتصادي التي تعمل عليها الوزارة والعديد من الملفات الأخري التي سيتم مناقشتها في اللقاء.

خلال حلقة بودكاست التضامن